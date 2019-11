- “Caro Veschi, le lezioncine di fine politica le capisco fino a un certo punto. La mozione sull'ospedale approvata all'unanimità dal consiglio comunale di Lerici – che nella questione di Sarzana non entra - è chiara nel suo non mettere in discussione la realizzazione del nosocomio del Felettino e anzi nel dare un segnale urgente affinché si proceda senza tanti balletti tecnici e politici a consegnare alla provincia un'opera fondamentale”. L'ex sindaco di Lerici Emanuele Fresco, ora consigliere d'opposizione, replica così alla nota diffusa da Moreno Veschi, coordinatore provinciale di Articolo 1 – Mdp. “Ormai sono passati inutilmente degli anni, il cantiere ha avuto un avanzamento estremamente ridotto – continua Fresco -. La gente ha esigenza dell'ospedale e vive sulla sua pelle le vicende della sanità. L'obbiettivo deve essere chiaro: dare allo Spezzino un nuovo ospedale in tempi congrui e che sia adeguato alle necessità del territorio”.

