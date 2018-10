Opposizione compatta: "Portesone, da Paoletti red carpet a speculazione"

- "Dopo mesi di rassicurazioni su un’operazione ad alta 'compatibilità ambientale', come spesso accade, il contenuto degli atti cambia, radicalmente, le carte in tavola al punto da non poter più far finta di niente. Davvero vogliono farci credere che hanno scoperto soltanto in conferenza dei servizi, tra le altre oscenità contenute nella proposta del privato, che almeno una parte dei paventati alloggi avrebbe avuto destinazione residenziale e non solo turistico ricettiva?". Lo dichiarano in una nota congiunta i gruppi consiliari di opposizione di Lerici: Golfo dei Poeti, Cambiamo in Comune e Passione e Competenza. Il tema è il recupero dell'antico borgo del Portesone, insediamento di pregio in zona Parco, sopra Tellaro. Ieri se ne è discusso in conferenza dei servizi. "Bastava leggere pagina 2 della bozza di accordo di programma - proseguono le forze di centrosinistra -, laddove, nella parte finale (è persino evidenziato in neretto, vuoi mai si potesse fraintendere!) è chiaramente riportato che ”…l’intento dello scrivente (Agritur) è quello di recuperare i fabbricati del Borgo di Portesone per destinare gli stessi ad uso residenziale e/o turistico ricettivo”. Sono mesi che l’Amministrazione, dandone evidenza pubblica con tanto di foto a uso e consumo della stampa locale, tratta col privato i termini dell’intervento di recupero dell’antico borgo.Volete farci credere che Agritur e Abati non vi avevano mai reso note le loro volontà (note a tutti da quasi tre lustri).Non a caso, siccome, come sostiene l’Arch. Abati, sono 14 anni che propone l’intervento ad ogni Amministrazione, sarebbe bene domandarsi perché ad oggi non abbia ricevuto il beneplacito dalle precedenti Giunte, salvo vedersi stendere davanti un bel red carpet dagli illuminati che ci governano oggi.Se, infatti, il privato si attenesse scrupolosamente a norme di legge, prescrizioni a tutela dell’ambiente (e del Parco) e indirizzi politici siamo convinti che l’accordo si troverebbe in 5 minuti"."Di certo - continua la nota -, nel passato, gli Enti non hanno perso tempo, contrariamente a quanto avviene oggi, a respingere al mittente ogni tentativo di speculazione su una zona di così grande pregio. Se nel passato, infatti, si fosse consentita la costruzione di una strada carrozzabile, la destinazione residenziale dei rustici e gli ampliamenti che il privato pretenderebbe, oggi la speculazione di Portesone sarebbe cosa fatta.L’attuale amministrazione, se ha il coraggio e l’autorevolezza di farlo, vada davanti alla Comunità Tellarese, convochi un’Assemblea pubblica, inviti Agritur e in contraddittorio racconti come sono andare le cose e, soprattutto, che intende avvallare un progetto dai connotati speculativi, con finalità di costruire seconde case e 21 box auto che sembrano monolocali oppure racconti che ha convocato una Conferenza di servizi senza nemmeno degnarsi di leggere gli elaborati prodotti dal proponente.E il privato, se intende davvero investire nel recupero e nella valorizzazione del borgo, metta da parte qualsivoglia ambizione tesa al solo profitto e sia coerente con la storia del borgo, l’equilibrio ambientale e, soprattutto, la più volte espressa volontà della Comunità: nel caso saremo i primi a dare il beneplacito all’operazione.Chiederemo contezza, nelle sedi deputate, su questa questione così grave e delicata".