Golfo dei Poeti - Poco meno di tre anni fa il centrosinistra ha perso l'amministrazione comunale di Lerici. Numeri alla mano, fu fatale la frammentazione del fronte progressista in tre tronconi. E con la forse confortante consapevolezza, quindi, dell'esistenza di un elettorato lericino in maggioranza di centrosinistra. Guardando tuttavia a quanto accaduto nelle urne lericine in occasione delle freschissime elezioni politiche, balza all'occhio come adesso un elettorato a potente trazione centrodestra, invece, esista. Il centrodestra, nel dettaglio, ha visto le candidate all'uninominale Stefania Pucciarelli (39%, Senato) e Manuela Gagliardi (38.5%, Camera) surclassare i candidati Pd Juri Michelucci (26%, Senato) e Massimo Caleo (25.6%, Camera), entrambi tallonati dalle candidate a Cinque stelle Fulvia Steardo (28.8%, Senato) e Lucia Sommovigo (25.2%, Camera). Il centrosinistra risulta minoritario anche se - assai fantasiosamente - immaginato assieme a Liberi e Uguali e a Potere al Popolo, i cui candidati all'uninominale a Lerici hanno accumulato assieme circa l'8 per cento dei consensi. Le elezioni nazionali e le elezioni amministrative, certo, sono partite differenti. Ma c'è una tendenza fin troppo evidente: il centrodestra vola anche dove nessuno se lo sarebbe mai aspettato. Un andazzo cominciato da un triennio e che pare inarrestabile.

