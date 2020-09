Lerici, Vara: "Onoreremo il ruolo di consiglieri di opposizione"

- "Una vittoria chiara quella del Sindaco Paoletti, a cui personalmente e a nome di tutta la lista, va il mio augurio di buon lavoro". Lo afferma Roberto Vara, candidato sindaco di "Siamo il Golfo dei Poeti". "Abbiamo provato a presentare un'idea alternativa che evidentemente non è considerata praticabile dalla maggioranza dei lericini. Ripartiamo comunque da qui, da coloro che hanno messo tempo e passione per questo laboratorio politico. L'invito che voglio fare al sindaco è di lavorare per ricreare le condizioni per essere una comunità. Noi saremo sui banchi dell'opposizione a vigilare e lui sa che, pur sconfitti, non ci nasconderemo e onoreremo ruolo e funzione", conclude. In consiglio per la lista oltre al candidato Vara ci saranno anche i consiglieri Ratti, Bucci e Nebbia Colomba, primi tre per preferenze. La lista Lerici Sogna sarà in consiglio con il candidato sindaco Agnellini.