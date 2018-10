- Non sono piaciute all'ex sindaco di Lerici Emanuele Fresco le esternazioni che la senatrice della Lega Stefania Pucciarelli ha affidato aiall'indomani della serata con Simone Pillon a Lerici ( QUI ). “La senatrice parla di 'scalcagnati che cantano Bella ciao', termine quantomeno poco signorile – esordisce Fresco -. E tra gli scalcagnati che hanno dato vita al presidio fuori da Palazzo civico... c'ero anche io, che respingo al mittente l'apprezzamento. La manifestazione dell'altra sera è stata tranquilla e democratica, ma la Lega ancora una volta dimostra di soffrire di un deficit di democrazia, molto infastidita da chi la pensa in modo diverso. L'offesa della Pucciarelli tra l'altro non colpisce soltanto chi ha manifestato, ma anche quel che rappresenta la canzone 'Bella ciao'. Inoltre registro come la senatrice sia sempre più spesso a Lerici per partecipare a questa o quell'altra iniziativa. Fino a non molto tempo fa a Lerici non la si vedeva mai. Sarebbe forse opportuno che un po' di tempo lo dedicasse anche a fare un lavoro propositivo in Parlamento”. L'ex primo cittadino, ora consigliere di opposizione, ne ha anche per l'assessore Laura Toracca: “Visto che avrebbe detto che alla manifestazione c'erano solo due o tre lericini, la invito a non sparare numeri a casaccio e a partecipare di più alla vita del paese per fare conoscenza con chi ci vive, così saprà riconoscere meglio i lericini, intervenuti in gran numero l'altra sera davanti al Comune”.