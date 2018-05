Golfo dei Poeti - Mentre la lista del candidato sindaco per la lista civica "Porto Venere bene Comune" prosegue il suo tour per i borghi del territorio in vista delle elezioni del 10 giugno (con appuntamento a questa sera a Fezzano alle 21 al centro sociale, domani alla stessa ora a Porto Venere in Sala Mantero e martedì sempre alle 21 all'ex convento degli Olivetani a Le Grazie) risponde all'altro canditato sindaco, del centro destra, Matteo Cozzani.



"Leggiamo articoli e inviti su pagine Facebook di cui però non siamo neppure membri - scrive Carassale -, quindi, chiariamo alcuni semplici concetti. Il 10 giugno si vota per il sindaco e per il consiglio comunale, in un confronto completo i cittadini dovrebbero quindi avere modo di conoscere (almeno in una loro rappresentanza) anche i candidati consiglieri. L'imparzialità di organizzazione, conduzione giornalistica, ma anche di platea, sono un segnale di rispetto non tanto verso i candidati, ma soprattutto verso i cittadini, che hanno il diritto di ascoltare tutte le proposte e i punti di vista di chi si è candidato per meglio decidere".

"Il brusio e i commenti di diverse "truppe cammellate" a cui abbiamo assistito cinque anni fa purtroppo non va in questa direzione - scrive ancora Carassale -, l'effetto "intimidatorio" di alcuni comportamenti è deleterio per la libertà di espressione e la serenità confronto. La scelta degli argomenti deve essere operata da professionisti imparziali, tenendo ovviamente conto delle specifiche questioni locali, ma con la capacità di uscire dal confronto sui soli argomenti di facile presa mediatica, spesso cavalcati preventivamente a fini propagandistici. Lo svolgimento in una sala specifica, per di più in orario serale, condiziona la partecipazione di una parte di cittadinanza".



"Alla luce di questi punti - scrive il candidato di "Porto Venere bene Comune" -, ma sottolineando comunque l'importanza di una seria presentazione dei diversi progetti di governo del territorio, ci rendiamo disponibili a un confronto che sappia dare le dovute garanzie di imparzialità. Invitiamo pertanto tutte le altre liste in competizione a valutare sia l'ipotesi di un confronto televisivo (maggiore copertura di pubblico, assenza di interferenze ambientali) sia di un successivo incontro in cui dare spazio alle candidature al consiglio comunale".





20/05/2018 17:39:21