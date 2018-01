- "Giusto per smentire le patetiche ricostruzioni (quelle sì strumentali) della Capogruppo Gianstefani (il riferimento è a QUESTA nota), che probabilmente anziché di questioni politiche sarebbe meglio si occupasse seriamente di rifiuti, segnaliamo che a Genova la maggioranza di centrodestra ha votato la mozione che vieta di concedere spazi pubblici a formazioni neofasciste, emendandola, aggiungendo un periodo votato dalle minoranze. Non si sarebbe potuto fare lo stesso anche a Lerici?". Se lo chiedono in una nota il segretario provinciale di Sinistra italiana, Giacomo Pregazzi, e l'esponente di Possibile Michele Fiore, ex assessore lericino."Era così improponibile per questa amministrazione votare una mozione che nella parte deliberativa chiedeva semplicemente di concedere gli spazi pubblici solo previa dichiarazione di adesione ai valori democratici e antifascisti? Era una cosa semplice. Bastava dare un segnale di buon senso, anche distensivo, se vogliamo. Ma il buon senso, si sa, a Lerici non abita dalle parti di palazzo civico", conclude il duo.