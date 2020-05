"Rilanciamo i servizi per attrarre nuovi residenti a Lerici"

Golfo dei Poeti - Scuola e lavoro temi cardine del questionario online proposto dal gruppo lericino 'Cambiamo in Comune', indagine i cui esiti sono stati illustrati ieri sera. “Un lavoro che non ha validità scientifica – ha esordito Giacomo Pregazzi - ma che senz'altro è in grado di dare indicazioni utili sulla situazione attuale e su quanto è necessario fare guardando al futuro”. Alle domande hanno risposto circa 180 residenti del territorio comunale, oltre metà dei quali tra Lerici e San Terenzo. Rappresentati in modo abbastanza omogeneo i generi e le varie fasce d'età. Tra più significativi dei dati emersi – illustrati da Emanuele Nebbia - c'è un 46% che risponde sì alla domanda Nel caso in cui riaprissero i luoghi di lavoro, avresti problemi nell'accudire i figli? nonché un 27% che non è dotato (del tutto o in parte) degli strumenti necessari per far seguire ai figli la didattica a distanza. E ammonta al 71.8 la percentuale degli intervistati che in questo periodo di emergenza non ha avuto problemi con la connessione a internet, mentre il resto, in qualche misura, ci ha litigato, con varie conseguenti grane, comprese quelle relative alle menzionate videolezioni scolastiche. Fanno tremare poi quel 30% di stagionali (capitolo sulla condizione lavorativa) e quel 10% di lavoratori del settore bar ristorazione (capitolo ambito lavorativo) che potrebbero passare guai seri vista la stagione azzoppata dal Covid-19. E ancora, il 36.4% di chi ha risposto è in cassa integrazione, il 16 per cento fa smart working. Sul fronte retributivo, il 20.4% spiega di percepire uno stipendio inferiore rispetto al periodo pre pandemia, e il 29.3% un salario non lo percepisce più. Il 50% dei partecipanti al sondaggio ritiene che, dopo l'emergenza, vedrà le proprie condizioni lavorative peggiorate. E il 51.9% spiega che nei prossimi due mesi non riuscirà a far fronte alle spese ordinarie (che, sempre da questionario, sono affitto e mutuo e spese alimentari e farmaceutiche).



“Il tema della scuola è fondamentale e siamo un po' in ritardo nell'affrontarlo – ha affermato Andrea Ornati, rappresentante del gruppo in consiglio comunale -. Nell'immediato occorre intervenire perché tutti gli alunni possano seguire le lezioni online, ma, guardando a settembre, dobbiamo cominciare a immaginare i possibili scenari. In commissione abbiamo già proposto uno screening di tutte le strutture potenzialmente in grado di accogliere studenti. Ad esempio la scuola di Tellaro è vuota, altre, come quella di Via Gozzano o la Augenti, sono in manutenzione, e sicuramente degli approfondimenti andrebbero fatti sulla Cochrane di Pugliola”. L'ex assessore Michele Fiore ha osservato che “se non si risolvono i problemi con le videolezioni si rischia di creare disuguaglianze. Senza dimenticare il tema di quelle famiglie che, per ragioni organizzative – magari entrambi i genitori lavorano e i nonni non hanno dimestichezza con la tecnologia -, hanno problemi a rendere fruibile ai bambini più piccoli la didattica online”. Necessario anche per Fiore valutare l'allargamento dell'attività scolastica ad altri plessi “visto che gli spazi ci sono, le strutture possono essere adeguate”, nonché “affrontare il futuro con creatività, investendo sui servizi e aprendo un grande dibattito che coinvolga la comunità lericina”.



Verushka Fedi ha ricordato l'aspetto “dei bambini che a scuola hanno sostegno”, sostegno che manca con la videodidattica, la quale, ha aggiunto, "non può costituire un obbiettivo: dobbiamo pensare a preparare le strutture del nostro territorio, visto che ce ne sono tante non utilizzate, lavorando per renderle funzionali. Se a settembre ci sarà il via libera, naturalmente con prescrizioni, dovremo farci trovare pronti. Si apra un tavolo sulla scuola per valutare le possibili soluzioni”. La segretaria provinciale di Rifondazione ha toccato il tasto “delle nuove fasce di precarizzazione, persone senza più tutele”, rilevando altresì come per il comparto turistico “questa non sarà una stagione di possibile guadagno ma l'obbiettivo sarà tenere a galla le attività”: necessario quindi, secondo Fedi, che le istituzioni seguano da vicino questi fronti di crisi per elaborare strategie per quanto possibile su misura. “Se in questo periodo si lavora per creare una struttura di servizi, anche in prospettiva, potremmo cogliere una buona occasione per riportare residenti nel nostro comune. Penso che chi ha affrontato l'emergenza in città possa valutare seriamente un cambio di vita”, ha concluso. Infine Emanuele De Luca ha sottolineato “come in momenti come questo si evidenzia la fragilità di un'economia votata al turismo, che non può essere il solo settore su cui concentrare le politiche del lavoro”, rimarcando la possibilità di “rivalutare ambiti come agroalimentare e cura del verde, rilanciando un certo tipo di economia locale non schiacciata sul turismo”. Senza dimenticare aiuti a breve termine: “Il nostro non è un comune povero e possono essere varate misure di sostegno al reddito”.

N.RE

11/05/2020 19:18:24