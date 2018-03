Golfo dei Poeti - "E' pienamente comprensibile che il servizio di raccolta rifiuti porta a porta non venga effettuato per ragioni di maltempo. E' invece inaccettabile che la raccolta sia rimandata di una settimana netta". Siamo a Lerici e l'ex sindaco Emanuele Fresco, ora consigliere di opposizione, polemizza per la gestione del PaP di queste ore. "Ripeto - prosegue -, ci sta che il servizio salti per determinate cause atmosferiche, ma non è detto che il giorno dopo, con la normalizzazione delle condizioni, non si possa ovviare al mancato ritiro, ripristinando il servizio. Invece no: l'altro giorno è saltato il ritiro del vetro, e l'appuntamento slitta di una settimana; ieri sono saltati carta e organico, e anche in questo caso si rimanda alla prossima settimana. Questa cosa non ha senso ed è una presa in giro dei cittadini".



REDAZIONE

02/03/2018 22:00:38