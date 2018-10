Golfo dei Poeti - Stanotte a Lerici, dalla rotonda all'imbocco della galleria di Primacina, è stato affisso uno striscione che recita "Dio, patria, famiglia. Che vita di merda" accompagnato dall'hashtag #NoPillon e firmato #L8sp. Un lenzuolo evidentemente affisso per 'salutare' l'arrivo a Lerici del senatore leghista Simone Pillon, già promotore del Family day, che sarà stasera in sala consiliare su invito dell'associazione Lerici domani.

Questo sito utilizza cookie di profilazione, anche di terze parti, per fornirti servizi e pubblicità in linea con le tue preferenze. Se chiudi questo banner ne accetti l'utilizzo. Per maggiori informazioni su come modificare il consenso e le impostazioni dei browser supportati leggi l'informativa OK