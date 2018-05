- Due anni fa il Comune di Porto Venere usciva non in forma smagliante da una particolare classifica a tema tassa rifiuti elaborata all'indomani dell'approvazione, da parte dei consigli comunali, del Piano Tari. Ricalcolata oggi, la classifica, che esamina quattro(casa 60 mq con un abitante; 110 mq due persone: 120 e tre; 170 e quattro), vede Porto Venere decisamente dall'altra parte della barricata, visto che le pesanti tariffe registrate nel 2016 (circa 1.800 euro sommando i quattro casi) sono calate per il 2018 di quasi il 63 per cento, passando a un totale di 671 euro. Considerando sempre i 18 Comuni presi in esame due anni fa - nel novero dei quali ci sono tutti quelli più popolosi - Porto Venere balza dall'ultima alla seconda posizione. Davanti, ed è una conferma, c'è sempre il Comune di Follo: qua la somma Tari 2018 per i quattro casi tipici è di 412 euro a fronte dei 676 del 2016 (- 39 per cento). Conferma la medaglia di bronzo il Comune di Brugnato (724 euro, meno 20.5 per cento rispetto al 2016). Segue il Comune di Deiva, secondo nel 2016, con 775 euro a fronte dei 791 di due anni fa.Tutti i Comuni sotto la lente di ingrandimento hanno fatto registrare un decremento più o meno importante della tassa rifiuti, eccezion fatta per Vezzano - dove la somma dei quattro casi tipo resta 1.150 euro - e Levanto, che, confermando un totale di 927 euro, scala da un quarto a un comunque buon quinto posto. In fondo alla classifica c'è Castelnuovo (1.406, meno 10.3 per cento), preceduto da Lerici (1.258, meno 17.4 per cento) e Monterosso (1.328, meno 10.6 per cento).A Follo l'appartamento da 60 metri quadri con un inquilino nel 2018 paga poco più di 53 euro; quello da 110 metri con due persone paga 94 euro e rotti; 120 e tre persone 110 euro; infine, 170 metri e nucleo familiare di quattro individui circa 154 euro. Nessuno così light. Porto Venere, che ha l'argento al collo, ha queste tariffe: 85, 155, 181 e 250 euro. Brugnato, terzo classificato, dice 123, 181, 193 e 226 euro.Il Comune della Spezia è undicesimo, due posti più in basso rispetto al 2016 nonostante l'alleggerimento della Tari di 4 punti percentuali e mezzo. I quattro casi tipici, entro i confini del capoluogo, hanno la seguente articolazione tariffaria: 137 euro per il mononucleo in un appartamento da 60 metri, 261, 297 e 405 per gli altri casi. Sarzana, secondo Comune della provincia per popolazione, si trova al quartultimo posto. I quattro casi recitano 131, 275, 341 e 291 euro, per un totale di quasi 1.240 (12 per cento in meno rispetto al 2016).A destra del nome del Comune, la sommatoria della Tari 2018 per i quattro casi tipici e la variazione percentuale rispetto al 2016 1 FOLLO 412,26 € -39,09%2 PORTO VENERE 670,87 € -62,52%3 BRUGNATO 723,77 € -20,51%4 DEIVA MARINA 775,13 € -2,01%5 LEVANTO 927,64 € 0,02%6 RICCO' 954,98 € -11,82%7 SESTA GODANO 962,10 € -9,98%8 BEVERINO 972,38 € -10,46%9 BOLANO 1.061,70 € -18,33%10 ARCOLA 1.084,19 € -6,13%11 LA SPEZIA 1.100,71 € -4,45%12 AMEGLIA 1.142,64 € -17,80%13 VEZZANO 1.150,33 € 0,00%14 SANTO STEFANO DI MAGRA 1.193,34 € -3,92%15 SARZANA 1.237,05 € -11,70%16 LERICI 1.258,41 € -17,43%17 MONTEROSSO AL MARE 1.328,92 € -10,57%18 CASTELNUOVO 1.406,42 € -10,33%