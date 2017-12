- Il Comune di Porto Venere ha avviato una procedura di selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore amministrativo categoria C, area edilizia-urbanistica-Parco-turismo e cultura, a tempo pieno e indeterminato mediante mobilità volontaria (riservato al personale a tempo indeterminato delle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni assunzionali) nell'ambito dell'area edilizia, urbanistica, Parco, turismo e cultura del comune di Porto Venere.Per consultare il bando clicca qui

