Golfo dei Poeti - Prosegue il lavoro di verifica sulle attività ricettive extra alberghiere del Comune di Lerici. Nel 2017 si è registrato, rispetto all'anno precedente, un sostanziale aumento di tali strutture: si tratta in particolar modo di AAUT, Appartamenti Ammobiliati a Uso Turistico, disciplinati dall'art. 27 della Legge regionale 32 del 2014. Sono infatti 80 gli AAUT aperti nel 2017, 80% in più rispetto a quelli aperti negli anni precedenti. A questi si aggiungono 18 nuove strutture, registrate dall'inizio del 2018, per un totale di circa 200 appartamenti. Un dato in costante crescita, anche grazie alla nuova procedura informatica messa a disposizione dalla Regione Liguria, che ha ulteriormente semplificato l'iter burocratico necessario all'avvio di tali attività.



Attraverso numerosi controlli incrociati, effettuati alla vigilia dell'attivazione della tassa di soggiorno, sono state riscontrate irregolarità in decine di attività ricettive extra-alberghiere presenti nel territorio. Si è pertanto provveduto a segnalare queste situazioni alla Regione Liguria, che procederà con gli opportuni accertamenti.



"Quella in corso non vuole essere un'attività repressiva, ma un'azione mirata a garantire una ricettività di qualità, che rispetti il principio di equità tra gli operatori. Per ottenere questo è necessario contrastare il fenomeno della ricettività sommersa: essere in regola significa, infatti, contare su strutture che rispettino determinati standard - commenta Luisa Nardone, assessore al Turismo -. Lo Sportello Unico Attività Produttive, all'interno del Comune di Lerici, parallelamente all'introduzione della tassa di soggiorno, da mesi è impegnato in un'attività di costante monitoraggio, finalizzato a mettere chiarezza tra le attività operanti nel nostro territorio e a svolgere un controllo puntuale, mirato alla lotta all'abusivismo. Ricordiamo inoltre che gli uffici sono a disposizione per supportare gli utenti nella corretta applicazione della normativa vigente".

22/02/2018 14:41:14