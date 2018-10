Golfo dei Poeti - Innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale devono andare a braccetto, diventando sempre più un fattore competitivo. Lo ha ribadito ieri Francesca Cozzani, presidente Confindustria La Spezia, in occasione del convegno a tema Blue economy organizzato a Villa Marigola dall'associazione industriali. Cozzani ha raccontato come Via Minzoni stia facilitando l'insediamento alla Spezia di un polo di studio e sperimentazione di nuovi materiali riciclabili ed ecosostenibili a servizio della nautica. Tutto nasce dall'idea di GS4C, una piccola impresa di Milano che ha sviluppato brevetti e acquisito licenze per diverse soluzioni tecnologiche ecosostenibili. L'azienda ha già costruito la prima barca al mondo interamente ecosostenibile - sia nei materiali sia nei processi produttivi - e interamente riciclabile, secondo i principi dell'economia circolare, ed è ora in procinto di avere un motore elettrico ausiliario alimentato ad H2 tramite fuel cells. L'H2 sarà immagazzinato nel bulbo della barca con un sistema a idruri metallici, altra prima mondiale. La barca, ha annunciato la Cozzani, "sarà ospitata alla Scuola di mare di Santa Teresa di Lerici e sarà a disposizione come piattaforma di soluzioni sostenibili".



“Le varie proposte tecnologiche sostenibili GS4C hanno riscosso l'interesse di tutti i principali cantieri locali – ha affermato la presidente di Confindustria -. Col supporto delle amministrazioni dobbiamo far sì che questo polo-laboratorio prenda forma qui. Credo che il nostro territorio, comprendendovi tutti i principali stakeholders, debba davvero darsi una visione condivisa e verso la quale tutti debbano lavorare. Una visione che sia focalizzata sull'economia el mare”.



Il laboratorio dedicato all'ecosostenibilità nella nautica a cui punta la GS4C, 'sponsorizzato' da Confindustria La Spezia, per la presidente Cozzani “può essere un primo passo verso un polo di ricerca che operi sulle tecnologie sostenibili per nautica e cantieristica, in sinergia col polo universitario. Un presidio attorno al quale elaborare un più ampio progetto di potenziamento della Blue Economy spezzina. All'interno di questa visione, altri interventi potrebbero essere realizzati, puntando a valorizzare al massimo il tema della nautica, soprattutto dei superyachts. Penso all'organizzazione, almeno biennale, dell'evento 'Cantieri aperti', idea di cui si parla da qualche anno, che, senza voler fare concorrenza ai saloni nautici, li integra dando occasione di visitare i cantieri e di vedere i natanti nel corso della loro costruzione. Un modo diverso e innovativo di presentarsi al mercato. O ancora sviluppare una scuola di vela d'altura come veicolo di promozione delle tecnologie ecosostenibili. Ne approfitto per sottolineare il grande valore per il nostro territorio della Scuola di mare Santa Teresa, nata come iniziativa del Golfo e per il Golfo, che vorremmo rimanesse tale. Potenziarla con una flotta di barche ecosostenibili che possano partecipare a regate internazionali sarebbe un fiore all'occhiello per il nostro territorio e un'occasione di valorizzazione di tutto il comparto nautico”.

N.RE

03/10/2018 13:23:55