Torna a Tellaro il “Borgo fatato”

Golfo dei Poeti - Sabato 21 luglio Tellaro si trasforma in un “Borgo fatato”. Torna il tradizionale appuntamento con l'iniziativa che si svolge all’interno dell’antico paese, tra carrugi, vicoli e piazzette, fino ad arrivare al mare. Per una sera il paese si veste di magia, con maghi, fate, principi e principesse, streghe e stregoni, che invaderanno il centro storico del borgo ricreando uno scenario da favola. A partire dalle 21.30 ogni angolo del paese sarà da scoprire: fattucchiere che leggono la mano e streghe che preparano misteriose pozioni. E poi tante fiabe, palloncini e leccornie per tutti i gusti.



"Sabato si darà spazio alla fantasia e alla creatività con uno degli eventi più magici e attesi della stagione estiva – commenta l'assessore al Turismo Luisa Nardone -. Come in un incantesimo Tellaro si trasformerà nello scenario di una favola, dando vita a figure e racconti che si leggono solo tra le pagine dei libri. Un sogno a occhi aperti, per i bambini ma anche per i più grandi, ambientato in uno dei Borghi più suggestivi d'Italia". L'evento, che gode del patrocinio e del contributo del Comune di Lerici, è organizzato dall'Unione Sportiva Tellaro, Le mamme del momento, Società Mutuo Soccorso.

21/07/2018 08:54:25