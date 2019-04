Golfo dei Poeti - Estudio Resistencia. Questo il nome del progetto dell’Ong Projeto Liberdade finalizzato alla realizzazione di uno studio di registrazione professionale nella favela nella zona ovest di Rio de Janeiro, dove dal 2001 l’organizzazione opera in prima linea per progetti sociali volti all’integrazione e all’emancipazione. Tra i fondatori e gli animatori di Projeto Liberdade c’è Riccardo Padula, originario di Tellaro, da tempo impegnato nel sociale assieme alla moglie Patricia Felix, pedagogista e sociologa nativa proprio della favela. Nel 2005, anche con l’aiuto della comunità spezzina, l’Ong ha avviato un centro socio educativo intitolandolo al naturopata Juan Alfonso Yépez Flores. Il progetto Estudio Resistencia ha l’obiettivo di creare una sala di incisione musicale all’interno degli spazi del centro: occorre quindi allestire il locale e acquistare strumenti gli per la registrazione. A questo fine l’organizzazione ha deciso di dare il via a una raccolta fondi: raggiunta la quota di 3.500 euro, necessaria per la creazione dello spazio musicale, il secondo passo sarà quello di ampliare l’offerta formativa con un corso di formazione in fonico e tecnico del suono.



Il primo passo di questa campagna si terrà sabato prossimo, 6 aprile, all’Arci Borgata di Lerici dalle 18.00. La serata, sostenuta dall'associazione Axmo, avrà come protagonista la musica dal vivo e le band che supportano il progetto: The Tracks, Black Days, Palestrinas, Fantic Motors, Brighela, Michele Grillo & Marcello Selo & Elias Barreto Sanchez. Special guest Flavio (We Love Surf). Sarà presente uno stand informativo all'interno del Circolo dove gli organizzatori dell’evento saranno lieti di spiegare agli interessati i dettagli del progetto. L’iniziativa della Borgata sarà solo il primo di una serie di eventi culturali e musicali dedicati a trovare fondi per l’ambizioso e significativo progetto di uno studio di registrazione professionale nel cuore della favela.

REDAZIONE

03/04/2019 17:28:24