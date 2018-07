Golfo dei Poeti - Il 27 e 28 luglio i palombari e gli incursori di Comsubin, s’immergeranno nelle meravigliose acque del parco naturale regionale di Porto Venere nell’ambito del tradizionale stage d’immersione congiunta con subacquei civili disabili. Questo momento addestrativo, ormai giunto alla sua XII edizione, si svolgerà nello specchio acqueo antistante la grotta Byron. L’area d’immersione, caratterizzata da un ambiente subacqueo molto interessante ed una profondità variabile compresa tra i 5 ed i 20 metri, sarà il palcoscenico di una delle più grandi manifestazioni avvenute tra gli specialistici di Comsubin, i subacquei disabili appartenenti alla Società HSA Italia (Handicapped Scuba Association International ) ed al Gruppo Sub Ospedale della Spezia e la locale amministrazione comunale.



Infatti oltre duecento subacquei s’immergeranno insieme facendo così conoscere alla collettività che questa affascinante attività può essere vissuta in serenità e sicurezza da tutti, in relazione alla propria fisicità ed autonomia. Durante la mattinata del 27 luglio vi sarà anche il “battesimo dell’acqua” a favore di bambini e ragazzi disabili, coordinati dalle sezioni della Spezia del Lions Club International e del Sovrano Militare Ordine di Malta, che assistiti e supportati dagli uomini di Comsubin, vivranno il loro primo bagno in questo meraviglioso mare. Lo stage rappresenta una delle tante attività duali e complementari che i Reparti Subacquei della Marina svolgono costantemente a favore della collettività, come la bonifica dei porti e delle spiagge dai residuati bellici o l’immersione in saturazione ancora in corso a Capo Noli, sotto la direzione scientifica della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Liguria.



Programma:

27 luglio 2018/b>

- 10.40 “Battesimo dell’acqua” in grotta Byron a Porto Venere

- 14 Cerimonia di apertura del 11° stage d’immersione congiunta a Comsubin

Allocuzioni della autorità

Briefing operativo delle attività subacquee del primo gruppo d’immersione

- 17 Immersioni del primo gruppo d’immersione in grotta Byron a Porto Venere

- 20 Cerimonia di chiusura dello stage e consegna degli attestati di partecipazione al primo gruppo d’immersione ai giardini pubblici del paese de Le Grazie

28 luglio

- 9.30 Briefing operativo delle attività subacquee del secondo gruppo d’immersione

- 11 Immersioni del secondo gruppo d’immersione in grotta Byron a Porto Venere

- 14 Cerimonia di chiusura stage e consegna attestati di partecipazione al secondo gruppo d’immersione a Comsubin

23/07/2018 10:50:38