Golfo dei Poeti - Settembre fa rima con Madonna delle Grazie. Eh sì perchè anche quest'anno il borgo marinaro è pronto per celebrare la propria amata patrona. Le celebrazioni dedicate alla Madonna delle Grazie partiranno il 6 per terminare l'8 settembre. Giornate intense colorate dalla presenza della tradizionale fiera e dalle celebrazioni religiose.

L’8 settembre è la festa del santuario della Madonna delle Grazie nella borgata marinara omonima. E quel giorno al santuario, come ogni anno, ci saranno Messe quasi ad ogni ora e, alle 11, la Messa solenne presieduta dal vescovo.

Durante i festeggiamenti migliaia di pellegrini provenienti oltre che dalle vicine borgate anche da fuori provincia, raggiungono il Borgo con ogni mezzo, per onorare la Madonna patrona del Golfo e rinnovare la loro testimonianza di devozione. Le iniziative si svolgono in concomitanza con la tradizionale Sagra del polpo.



PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI

Mercoledì 4 Settembre

Ore 21 31° anniversario dell'incoronazione della Madonna delle Grazie. Solenne processione, preceduta dalla Santa Messa celebrata da Mons. Enrico Nuti, Vicario generale della diocesi. Con la partecipazione delle Confraternite della provincia.



Venerdì 6 Settembre

Ore 19 Inaugurazione Sagra del Polpo

Ore 22 Giardini pubblici BALLO CON ORCHESTRA



Sabato 7 Settembre

Ore 17,30 Giardini pubblici - Esibizione danza della ASD -SOFIS DREAM Dance School"

Ore 18 Santa Messa

Ore 21,30 Giardini pubblici - BALLO CON ORCHESTRA



Domenica 8 Settembre

Sante Messe alle 5, 8, 11, 16, 17, 18.30. La Santa Messa solenne delle 11 sarà celebrata da S.E. Mons. Luigi Ernesto Palletti, Vescovo della Spezia

Ore 21,30 Festa patronale, giardini pubblici ORCHESTRA SPETTACOLO IKEBANA

Ore 22,40 SPETTACOLO PIROTECNICO SUL MARE



L'8 Settembre dalle 9 alle 13 è prevista la visita guidata alla Villa romana del Varignano a cura del direttore del sito. Dal 6 settembre oltre all'immancabile pesca di beneficenza, saranno in funzione gli stand della "Sagra del polpo" e la "Tradizionale Fiera". Orario Mostre: dal 06 all'08 Ore 10-13/17-20.

Redazione

02/09/2019 11:13:37