Golfo dei Poeti - Le coste spezzine hanno sempre affascinato i vip. Non è una novità e alle tante star internazionali che si sono concesse una pausa in provincia si aggiunge John Legend e famiglia. Il premio oscar e vincitore di ben dieci Grammy Award è rimasto letteralmente stregato dalle Cinque Terre e da Porto Venere che ha immortalato in numerosi scatti poi pubblicati sulla sua pagina Instagram assieme alle figli.

