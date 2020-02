Golfo dei Poeti - Tempo di bilanci per il Carnevale di San Terenzo 2020 nonostante il meteo poco favorevole: più di duemila persone hanno affollato il lungomare del borgo Domenica 23 Febbraio.

Tra le attività che hanno intrattenuto i bambini, la compagnia e la colonna sonora di Caccia DJ, il ritmo itinerante della Ciaffero Band, l'allegria e l'intrattenimento degli animatori di Abygaille Family Art Cafè, le Marionette di Nonno Sergio, il laboratorio mascherine, i punti gioco e le frittelle di mele dei volontari delle associazioni santerenzine ed il lancio di palloncini che ha ricordato come ogni anno la “regina del Carnevale” Carla Gallerini. Inoltre, i pittori di Sala Cargià si sono ispirati alla giornata di festa per le loro creazioni: gli artisti partecipanti sono stati Andrea Ricci, Franca Puliti, Marco Rigacci.

Il concorso per la mascherina più bella, al quale erano iscritti ottanta partecipanti, ha visto vincitori Giorgia De Biasi e il fratellino, 11 e 4 anni, di Beverino, “Risveglio di Primavera”.

Vincitore nella categoria maschile è risultato Pietro Precetti, 7 anni di Lerici, “Arrampicatore”; tra le femmine ha trionfato Viola Vivarelli, 3 anni di Lerici, “Pappa al pomodoro”, mentre tra i gruppi ha vinto il gruppo Venturini, 4 bambini tra 6 e 9 anni, di Lerici, “Quattro elementi”. Il Comitato Carnevale di San Terenzo, di cui fanno parte tutte le associazioni attive in paese, ringrazia innanzitutto i volontari che hanno reso possibile la buona riuscita della manifestazione; ringrazia inoltre il Comune di Lerici, STL - Sviluppo Turistico Lerici e la Parrocchia di San Terenzo per il sostegno determinante insieme a quello degli sponsor: Autoligure e Coop Liguria.

Un ringraziamento particolare anche alla Polizia Municipale di Lerici, all’Arma dei Carabinieri, all’Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo ed alla Pubblica Assistenza di Lerici per aver assicurato la sicurezza della manifestazione.

Ora la festa continua anche dopo il 23 Febbraio, grazie al concorso “Fotografa il tuo Carnevale”: maggiori informazioni sulla pagina Facebook "Carnevale di San Terenzo".



Ecco tutti i nomi delle mascherine premiate dalla giuria

1° assoluto – Premio Mascherina più Bella

Giorgia De Biasi e il fratellino, 11 e 4 anni, di Beverino, “Risveglio di Primavera”



Maschi

1° classificato: Pietro Precetti, 7 anni di Lerici, “Arrampicatore”

2° classificato: Leonardo Ferrò, 7 anni della Spezia, “Istrice”

3° classificato: Francesco Dorai, 6 anni di Brugnato, “Spazzacamino”

4° classificato: Riccardo Zanardi, 2 anni di Lerici, “Scienziato matto”

5° classificato: Federico Fosella, 7 mesi di San Terenzo, “Draghetto”



Femmine



1a classificata: Viola Vivarelli, 3 anni di Lerici, “Pappa al pomodoro”

2a classificata: Giada Lucetti, 11 anni di Santo Stefano, “Scienziata”

3a classificata: Martina Franceschini, 9 anni di Marina di Carrara, “Charlot”

4a classificata: Clelia Bertoli, 4 anni di Portovenere, “Hawaiana”

5a classificata: Giada Sica, 7 anni di Portovenere, “Lavatrice”



Gruppi



1° classificato: gruppo Venturini, 4 bambini tra 6 e 9 anni, di Lerici, “Quattro elementi”

2° classificato: gruppo Ilaria De Simone, 4 “bambini” tra 3 e 38 anni, di Arcola, “Corpo umano”

3° classificato: gruppo Roberta Bisignano, 10 “bambini” tra 2 e 60 anni, di Sarzana, “La Bella e la Bestia”

4° classificato: gruppo Davide Andreani, 3 “bambini” tra 2 e 30 anni, di San Terenzo, “Carceri e poliziotti”

5° classificato: gruppo Cannizzaro, 4 “bambini” tra 8 e 48 anni, di Lerici, “Ghost Rider”



(foto: repertorio)



23/02/2020 21:20:04