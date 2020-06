Dopo i Ferragnez e Gollini, a Porto Venere anche Giulia De Lellis

Golfo dei Poeti - Si è fatta fotografare a bordo di un motoscafo con gelato d'ordinanza in mano e una serie di amiche con cui ha trascorso il weekend sul mare di Porto Venere. Dopo Fedez e Chiara Ferragni, che avevano pernottato a Manarola a metà giugno guadagnando la perla del Golfo in barca, dopo il passaggio del portiere dell'Atalanta Gollini che si era fatto immortalare nello scenario della chiesa di San Pietro, ecco una delle influencer più celebri d'Italia con oltre 4 milioni di followers: si tratta della romana Giulia De Lellis, 24 anni, ex fidanzata del pilota di MotoGP Andrea Iannone e oggi in coppia con Andrea Damante, anch'egli modello e personaggio televisivo.

Redazione

23/06/2020 10:25:59