Golfo dei Poeti - Il punto di vista è inconsueto: non è quello del borgo nella sua forma più smagliante, ma certamente in quella più veritiera. “Essenza di Lerici”, il libro di Emanuela Messina, che gode del patrocinio del Comune di Lerici e sarà presentato sabato 17 marzo alle ore 17 in Sala del Consiglio, è una raccolta di ritratti che rappresentano il cuore di Lerici: scatti, poesie, racconti dedicati al borgo che ha incantato l'autrice del volume, disponibile nelle attività commerciali del territorio. . Inizia cosi la sfilata dei personaggi di Lerici. Sempre immusoniti, difficilmente sorridenti, ma persone di grande cuore che, al momento del bisogno, si presentano con una consolatoria pentola di minestrone o un bicchiere di latte e miele, come si legge nella nota diffusa da Palazzo civico. A introdurre l'anima del libro, una prefazione del performer Angelo Tonelli. .

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per offriti servizi in linea con le tue preferenze ed in alcuni casi per inviare messaggi pubblicitari. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei cookie. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie Clicca qui OK