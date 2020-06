Una giovane vita spezzata, Lerici piange Marco Raia

Golfo dei Poeti - Dolore a Lerici per la prematura scomparsa del giovane Marco Raia, di Solaro. Da mesi in condizioni di salute difficili, purtroppo non ce l'ha fatta. Di professione programmatori informatico, era un entusiasta membro della famiglia dell'Arci Borgata marinara di Lerici, che viveva appieno nel segno della socialità, della musica, del sostegno alle compagini remiere. Appassionato animatore della sfilata del Palio con i colori rossoverdi, Raia stamani è stato ricordato con alcune toccanti righe proprio dalla Borgata: “Ci ritroviamo oggi, con il cuore gonfio di dolore, a salutare un amico fraterno, un socio presente e un’anima bella. Tutto insieme, direte, non può essere e, invece, Marco era proprio tutto questo insieme. Ci mancherai moltissimo. Avremo sempre un pensiero per te. A volte è difficile pensare che la terra possa essere lieve, ma in questo caso, speriamo lo sia davvero. Ci stringiamo attorno alla famiglia”, hanno scritto da sodalizio lericino, pubblicando una foto in cui Raia stringe la mano al presidente Marco Greco in occasione della vittoria lericina al Palio 2017.

REDAZIONE

22/06/2020 12:52:12