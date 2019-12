Trova la lettera di Natale di una bimba e decide di farle un regalo

- C'era una volta una bambina che ha affidato a un palloncino una piccola lista di desideri per Natale. Potrebbe cominciare così se l'avventura di Giada, di Porto Venere, diventasse una fiaba da leggere davanti al camino mentre si aspetta trepidanti l'arrivo di Babbo Natale nella notte più magica dell'anno. Quello che è accaduto alla piccola nella realtà si avvicina, comunque, ad una di queste storie che nel periodo natalizio possono ammorbidire anche i cuori più duri.Qualche giorno fa Giada era in Piazza Bastreri a Porto Venere per partecipare a un evento natalizio organizzato dal Comune che è culminato con il lancio in cielo di tanti palloncini colorati che custodivano anche una lista dei desideri.Il palloncino di Giada ha superato i confini della Liguria ed è arrivato fino a Panigaletto, in Lunigiana, dove Alessandro ha trovato la lista della bimba portovenerese. Ed è a questo punto che si compie la magia: Alessandro, originario di Fivizzano, tramite i social network e con una moderna mail (in una storia che si perde nella notte dei tempi la lettera avrebbe avuto un'altra forma) cerca di rintracciare l'autrice della lista perché vuole realizzare almeno un desiderio elencato nella lista.Si compirà questa piccola grande magia di Natale? Sì, perché Alessandro è riuscito a rintracciare Giada e le farà un piccolo dono. Una storia a lieto fine.

C.ALF

11/12/2019 18:48:10