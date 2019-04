- “Sono duramente colpito da quanto accaduto. Esprimo la totale vicinanza alla famiglia e ai miei concittadini, colpiti da questa tragedia. Questa Amministrazione si mette completamente a disposizione delle autorità giudiziarie. Attendiamo anche noi con impazienza gli esiti degli accertamenti in corso. Sarà mia cura garantire a chi svolge le indagini di avere la massima conoscenza di tutto ciò che sarà utile, al fine di individuare le cause di quanto accaduto”. Lo dichiara, sindaco di Lerici, in seguito alla terribile tragedia che oggi pomeriggio ha colpito la comunità: la morte della piccola Bianca, tre anni, al parco giochi di Pugliola ( QUI ). Il cancello ha ceduto mentre la bimba stava uscendo dal parco, colpendola con violenza. Vani i soccorsi: la bimba è spirata lasciato la famiglia nel dolore più assoluto. La comunità spezzina è rimasta profondamente colpita dall'accaduto.“Tutta la Provincia è sotto shock: oggi una bambina ha perso la vita e questo incidente tragico e assurdo addolora infinitamente ciascuno di noi. Voglio esprimere i sentimenti di cordoglio e vicinanza a questa famiglia, la perdita di oggi sconforta tutti noi oltre ogni immaginazione”, ha affermato il presidente della Provincia. "Quello che è accaduto al parco giochi di Pugliola lascia semplicemente sgomenti e getta nello sconforto la nostra intera città. Le mie più sincere condoglianza e grande vicinanza alla famiglia della piccola in questo momento di profondo dolore", il commento del sindaco della Spezia. Il presidente della Regione Liguria,, e la giunta regionale hanno espresso "profondo dolore e sconcerto per quanto accaduto oggi a Lerici, nella frazione Pugliola, dove ha perso la vita una bambina di 3 anni. Regione Liguria è vicino alla famiglia della piccola ed è in contatto con le autorità per conoscere la dinamica dell'incidente", come si legge in una nota diramata da Genova.Il parco ora è sotto sequestro, a disposizione della Procura. Gli inquirenti cercheranno di fare luce sulle precise cause che hanno portato al terribile fatto. Sul posto oggi sono prontamente giunti automedica del 118 con medico e infermiere, Pubblica assistenza di Lerici, Carabinieri, Municipale, Vigili del fuoco. La bambina, le cui condizioni sono apparse subito disperate è stata in un primo momento soccorsa all'ospedale Sant'Andrea. Nel frattempo da Genova era stato attivato l'elisoccorso, che è atterrato al campo sportivo di Romito. Purtroppo però, mentre si predisponeva il trasporto verso il capoluogo regionale, la bambina non ce l'ha fatta. Vane le prolungate manovre rianimatorie.