Si presenta alla Caritas: "Ecco il pescato del giorno, è vostro"

Golfo dei Poeti - Essere vicini e generosi con gli altri, donare un po' del nostro tempo, del nostro lavoro, del nostro avere, ci aiuta a superare quel senso di disorientamento che fa parte del tempo che ci è dato vivere; e in questi difficili momenti, sottolineare la generosità delle persone fa bene a tutti. È per questo che come Confartigianato vogliamo ringraziare un nostro associato, il pescatore di Lerici, Nino Brancaleone, che ieri in maniera spontanea, ha destinato il frutto del suo lavoro alla Caritas. E come lui, ogni giorno, tante persone dedicano una parte del loro tempo al servizio degli altri. Come i 250 artigiani della Confartigianato di Bergamo che in 10 giorni hanno realizzato l’ospedale da campo degli alpini, come i milioni di italiani che tutti i giorni fanno volontariato, dedicando un po' di sé agli altri. A loro va il nostro grazie.

Redazione

07/04/2020 17:08:12