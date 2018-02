Golfo dei Poeti - Due bagnanti in difficoltà presso il varco a Levante della diga foranea. Detta così non sarebbe forse cosa singolare, a parte forse la scelta di fare un tuffo proprio in bocca di porto. Il fatto è che questa chiamata è arrivata poco prima della mezzanotte del 9 di febbraio. In pieno inverno, con 4° di minima fuori e il mare che non arrivava a 13° di temperatura.

Intervento notturno per i Vigili del fuoco del comando provinciale spezzino nel tratto di mare di fronte a Punta Santa Teresa per soccorrere due persone cadute in acqua per motivi ancora tutti da chiarire. Stavano annaspando vicino allo stabulatore quando sono state raggiunte dalla squadra del distaccamento portuale. In totale per cercarli nel buio si sono mossi tre soccorritori a bordo di un gommone via mare e una squadra di terra con un’autopomapa, un mezzo attrezzato per il soccorso acquatico e fluviale e cinque operatori di cui due specializzati nel soccorso acquatico. Sul posto anche i Carabinieri.



Si è trattato con tutta probabilità di due pescatori. Forse uno è scivolato da uno scoglio per cause accidentali finendo nell'acqua buia del Golfo dei Poeti e il compagno di pesca gli è andato appresso nel tentativo di aiutarlo a ritrovare la terraferma. Fatto sta che uno dei due è riuscito a raggiungere a nuoto uno scoglio e a salirvi sopra mettendosi al sicuro, l’altro era invece ancora in acqua all'arrivo dei soccorsi ed è stato tratto in salvo dell’equipaggio del gommone. Sul posto, oltre la Capitaneria di porto, è intervenuta un'ambulanza della Pubblica Assistenza di Lerici, che ha accompagnato i due malcapitati presso l’ospedale Sant'Andrea, e l'automedica del 118. Entrambi erano in stato di ipotermia.

10/02/2018 08:30:52