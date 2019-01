Golfo dei Poeti - Cordoglio a San Terenzo per la scomparsa di Mirka Bartoli, 61 anni. Malata da tempo, lavorava in segreteria alla Spezia, alle scuole di Via Napoli. Lascia un figlio, una figlia e un nipotino. Una triste notizia per la comunità santerenzina, che anche sui social network nella giornata di oggi ha voluto ricordare la signora Mirka con messaggi di affetto e vicinanza. Il funerale sarà martedì alle 15.00 alla chiesa di San Terenzo.

