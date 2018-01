Golfo dei Poeti - Quando i primi soccorritori sono giunti sul posto l'uomo era già deceduto, probabilmente da molte ore. Il cadavere, appartenente a un uomo di età stimata tra i 40 e i 50 anni, si trova in un canalone sottostante la zona di una cava di portoro sul monte Muzzerone e a individuarlo sono stati alcuni camminatori che transitavano nella zona. La telefonata ha messo in moto la macchina dei soccorsi e i primi a giungere sul posto sono stati gli uomini del Soccorso alpino, che non hanno potuto far altro che prendere atto della situazione e attendere l'arrivo dei colleghi del 118, dei Vigili del fuoco e dei Carabinieri. Stando a quanto appreso l'uomo era vestito da trekking e nei pressi del corpo sono presenti le racchette da camminata, dunque potrebbe trattarsi di un incidente, avvenuto forse nella giornata di ieri, visto che il copro di trovava a 10 metri dal ciglio della strada, in un punto franoso transennato. Sull'accaduto stanno indagando i Carabinieri.

