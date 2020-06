Golfo dei Poeti - Una delle prime giornate di mare della stagione e già si registra l'intervento di 118, Vigili del fuoco e Soccorso alpino per soccorrere un giovane rimasto ferito dopo un tuffo da uno degli speroni di roccia che sovrastano la Grotta Byron, a Porto Venere.



Il ragazzo, di 15 anni, ha raggiunto la parte superiore della scogliera passando nei pressi del cimitero e si è portato su una delle piccole piazzole utilizzate da secoli per i tuffi, nella fattispecie quella che si trova a circa 22 metri dal pelo dell'acqua.

Nel volo qualcosa è andato storto e subito dopo l'impatto con l'acqua il ragazzo ha iniziato a chiedere aiuto, sostenendo di non riuscire a muovere le gambe. Stando a quanto appreso non ci sarebbe stato nessuno contatto con la scogliera, ma il problema potrebbe essere stato causato dal contraccolpo subito dalla schiena nell'ingresso in mare.

Un bagnante che aveva assistito alla scena si è immediatamente gettato in acqua e lo ha sostenuto nella nuotata sino alla scogliera e con non poca fatica, a causa della risacca, lo ha issato sopra uno scoglio piatto, chiedendo subito dopo l'intervento del 118.

Poco prima delle 17 l'attenzione di moltissime delle persone presenti nel borgo e sull'isola Palmaria è stata catturata dall'arrivo dei mezzi di soccorso via mare e via terra e dall'arrivo dell'elicottero dei Vigili del fuoco che ha calato sulla scogliera medico e infermiere, non riuscendo però in seguito a eseguire la manovra di recupero della barella con il giovane a bordo. Sul posto si sono portati anche la Pubblica assistenza di Porto Venere, i Carabinieri e le Guardie ecologiche volontarie che hanno gestito la situazione di assembramento venutasi a creare nel piazzale, anche per consentire il transito di soccorritori e barellieri.



Il ragazzo è quindi stato trasferito su un gommone dei Vigili del fuoco, visto che il mezzo della Capitaneria di porto non riusciva ad avvicinarsi a sufficienza alla scogliera a causa del moto ondoso.

Il ferito è stato quindi trasportato a Le Grazie, issato su un'ambulanza e condotto dentro la base del Varignano dove l'elicottero lo attendeva per il trasferimento all'ospedale San Martino di Genova.

TH.D.L.

20/06/2020 18:20:17