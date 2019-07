Golfo dei Poeti - E' bastato un temporale estivo di una discreta consistenza a creare alcuni spiacevoli disagi ai turisti e ai residenti presenti questa mattina a Lerici e nelle località circostanti.

Nel borgo principale i problemi più consistenti si sono registrati nella zona di Piazza Garibaldi: nei pressi della chiesa di San Rocco da un tombino sono fuoriusciti liquami che indicavano chiaramente come lì sotto scorra la tubazione della fognatura. Uno spettacolo poco gradevole che ha sollevato molte polemiche, sui social e non solo.

All'imbarcadero il mare si è trasformato in una massa marrone (per ragioni non ancora ben chiare), mentre a San Terenzo le lamentele maggiori sono state raccolte per gli allagamenti di alcune vie del centro storico.

REDAZIONE

07/07/2019 14:34:48