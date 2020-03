Golfo dei Poeti - La pandemia non ferma i malintenzionati. Tant'è che stanotte un malintenzionato si è reso protagonista di un'incursione stile Attila alle piscine Cicci Rolla di Lerici, alla Venere azzurra, chiuse da alcune settimane per via della situazione di emergenza nazionale. "Anche se il bottino è stato misero - scrivono dall'attività -, i danni creati sono stati consistenti. Il miserabile gesto si somma ad una situazione economica generale molto tesa. Abbiamo sporto denuncia. Il delinquente è stato individuato dalle nostre telecamere. Suggeriamo a tutti i gestori di impianti sportivi e alle attività commerciali in genere di prestare la massima attenzione e adottare tutte le misure possibili a prevenire queste infami azioni". Alle grandi preoccupazioni e incertezze dell'Italia nella stretta del coronavirus purtroppo, per i gestori dell'impianto, si aggiungono armadi sventrati, vetri infranti, strumenti lanciati come giavellotti, e i resti di un vile banchetto notturno. Nell'immagine: foto dei danni e un frame che 'incastra' quello che sarebbe il malintenzionato notturno.



N.R.

Redazione

23/03/2020 18:05:19