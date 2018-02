Golfo dei Poeti - Traffico a singhiozzo, questa mattina, lungo la Napoleonica, dove si è verificato un incidente che ha visto coinvolto il sindaco di Porto Venere, Matteo Cozzani, all'altezza del centro abitato di Marola.



Il primo cittadino si stava dirigendo in Comune alla guida della sua Mini quando, superando una fiat Punto in sosta sul marciapiede, perdeva il controllo della vettura e finiva per collidere contro una Volkswagen UP, guidata da un uomo di 43 anni, che viaggiava in direzione opposta, verso La Spezia. Dopo lo scontro, l'auto guidata dal sindaco ha compiuto una serie di evoluzioni, concludendo la sua corsa contro il muretto che delimita la strada.

Per estrarre il Cozzani dall'auto è stato necessario l'intervento dei Vigili del fuoco, mentre una ambulanza lo ha successivamente accompagnato al Pronto soccorso per accertamenti. Le sue condizioni non hanno destato preoccupazione e il primo cittadino ha potuto ritornare al lavoro.



L'esatta dinamica dell'accaduto è al vaglio degli agenti della Polizia locale e della sezione infortunistica.

Il traffico sulla strada è stato interrotto per circa mezz'ora, con deviazione delle auto in transito verso La Spezia lungo Via Mori.

L'accaduto ha rinverdito le proteste di quanti abitano nella zona e chiedono il miglioramento della sicurezza nel tratto delle Napoleonica che attraversa i centri abitati di Fezzano e Marola, dove peraltro, in seguito all'urto di questa mattina, è stata chiusa la scalinata che conduce dalla strada provinciale all'area verde.

REDAZIONE

27/02/2018 13:27:41