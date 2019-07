Golfo dei Poeti - Ha fatto scalpore il lancio di un gatto in mare da parte di un cliente di un ristorante in Calata Doria, a Porto Venere. Sui social e in paese oggi si è parlato moltissimo di quanto avvenuto ieri sera, in un susseguirsi di messaggi di condanna alternati da opinioni che ridimensionano l'accaduto.

L'uomo protagonista dell'episodio era seduto al tavolo con la compagna incinta di sette mesi e il cane. Il micio ha iniziato ad avvicinarsi insistentemente, scatenando l'abbaio costante del cane, che di conseguenza infastidiva la coppia e gli altri clienti. Preso dalla confusione e non riuscendo ad allontanare il gatto in maniera definitiva, in un momento di impeto l'uomo si è alzato, lo ha preso e lo ha lanciato in acqua.



L'animale è poi stato tratto in salvo e riportato a terra, senza particolari conseguenze. Ma la vicenda ha scatenato un polverone.

L'uomo, pentito, oggi si è scusato con il proprietario del gatto.

Redazione

13/07/2019 21:23:38