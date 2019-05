Golfo dei Poeti - Fomani, venerdì 3 maggio, in occasione dei funerali della piccola Bianca che si svolgeranno a Pugliola, la viabilità seguirà le seguenti modifiche: dalle 9 alle 12 sarà interdetto il traffico veicolare in via Casini; dalle 9 alle 12 sarà interdetto il traffico veicolare in via Militare, dalla Rotatoria di Pugliola fino alle Tre Strade, eccetto mezzi pubblici e residenti.



02/05/2019 12:13:32