Golfo dei Poeti - Nel primo pomeriggio di oggi due auto sono rimaste coinvolta in uno scontro frontale avvenuto a Fezzano. Ancora da ricostruire la dinamica esatta dell'incidente, con una delle due vetture che è andata a finire anche contro il cancello di un'abitazione privata. Sul posto sono subito giunti Vigili del Fuoco e personale medico che ha provveduto a soccorrere le persone che si trovavano a bordo. Una ragazza e un anziano sono state condotti al Sant'Andrea in codice giallo mentre la Polizia ha effettuato tutti i rilevamenti del caso. Seguiranno aggiornamenti.

