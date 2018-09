Golfo dei Poeti - Era una domenica pigra e tranquilla, quando l'asfalto si è squarciato e l'acqua è arrivata dappertutto. E' quanto avvenuto oggi pomeriggio a Romito Magra sullla Strada provinciale 331. Erano da poco passate le 17 quando l'acqua ha cominciato a invadere la sede stradale raggiungendo anche le abitazioni. E in merito arriva la testimonianza fotografica del nostro lettore Davide Marchi.

Da lì a poco è scattato l'allarme e sul posto sono arrivati Vigili del fuoco, i Carabinieri, il sindaco Orlandi e tecnici Acam. L'allagamento è dovuto alla rottura di una condotta di acqua potabile che quando è saltata ha squarciato letteralmente il manto stradale provocando una voragine.

Con l'acqua che continuava a uscire la in pochissimo tempo la strada è diventata impraticabile. Il guasto è avvenuto su una della arterie principali che collegano Romito a Lerici, di competenza del Comune di Arcola per quanto riguarda la zona e della Provincia per quanto riguarda il tratto che non rientra in quelli passati recentemente ad Anas.



La condotta andata distrutta ha più di ottant'anni ed è di 200 millimetri e riforniva buona parte della zona. Alle 19 circa, con il pronto intervento di Acam, la questione si è parzialmente risolta. I tecnici hanno provveduto a fermare la perdita, hanno sezionato la condotta e procederanno fino alle ore notturne con la riparazione definitiva e la copertura della falla sulla strada.

Acam ha lavorato affinchè non venissero compromessi i serbatori perché il rischio è che molti cittadini rimanessero senz'acqua. Così non è stato, forse, solo una famiglia potrebbe avere problemi con i rifornimenti ma la questione è in via di soluzione.



I maggiori problemi si sono avuti sulla viabilità, infatti, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco sono al lavoro deviando il traffico. Sui sociale poco prima delle 19 il punto della situazione era questo: "Traffico interrotto nei due sensi di marcia a Romito Magra in prossimità della Chiesa Parrocchiale. Il traffico leggero proveniente da Lerici in direzione Sarzana è attualmente deviato su via Canonica - Via Gaggiola. Il transito proveniente da Sarzana/Ameglia in direzione Lerici è, invece, interdetto completamente".

L'obiettivo, entro le prossime ore, di riaprire il traffico almeno su una corsia in modo che le auto possano circolare e gli operai lavorare.

C.ALF

23/09/2018 19:15:00