Golfo dei Poeti - Sono ancora in corso gli accertamenti per risalire all'identità dell'uomo rinvenuto cadavere sul Monte Muzzerone nel primo pomeriggio di oggi. In particolare i Carabinieri, che non hanno trovato documenti addosso al cadavere, stanno incrociando le caratteristiche dell'uomo con alcune segnalazioni di scomparsa pervenute giorni scorsi. Nel frattempo arriva la conferma che dovrebbe trattarsi di un escursionista, in considerazione dell'abbigliamento e dell'attrezzatura al seguito.

Escursionista morto al Muzzerone, in corso gli accertamenti per l'identificazione | Foto

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per offriti servizi in linea con le tue preferenze ed in alcuni casi per inviare messaggi pubblicitari. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei cookie. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie Clicca qui OK