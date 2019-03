Golfo dei Poeti - Oggi pomeriggio verso le 17.30 un 17enne di origini marocchine, dopo una partita a pallone sul litorale di San Terenzo, si è fatto un bagno. Non sapendo nuotare, ha rischiato di affogare. Soccorso da Capitaneria di porto, 118 e Pubblica assistenza di Lerici, con il supporto dei carabinieri, il giovane, per il quale pareva non esserci più niente da fare, è stato sottoposto a lunghe manovre di rianimazione, proseguite anche nel corso del disperato viaggio verso il pronto soccorso della Spezia. Dopo quasi due ore di manovre, il cuore ha ripreso a battere. Il ragazzo al momento è intubato.

