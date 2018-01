Golfo dei Poeti - A novembre, nel porticciolo de Le Grazie, alcuni proprietari di imbarcazioni ormeggiate avevano avuto una brutta sorpresa: nell’arco della notte erano infatti sparite alcune decine di litri di carburante stoccati a bordo dei battelli. I carabinieri della Stazione di Portovenere avevano quindi avviato immediatamente le indagini, incrociando i dati dei controlli, battendo palmo a palmo i dintorni alla ricerca di testimonianze e immagini di qualche telecamera e, alla fine, la tenacia e la pazienza sono state premiate, nonostante alcune delle vittime, non avessero inizialmente neanche presentato denuncia: gli elementi raccolti hanno consentito di dare un nome ai due soggetti immortalati in un filmato. Si tratta di due giovani albanesi, rispettivamente di 21 e 18 anni, residenti nel comune capoluogo. I due, segnalati all’autorità giudiziaria, dovranno ora rispondere di furto aggravato in concorso. Ai proprietari, cui purtroppo non ha potuto essere restituito il maltolto, già consumato nell’immediatezza dei fatti, rimane comunque la possibilità di costituirsi parte civile nei confronti dei rei.

