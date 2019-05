Golfo dei Poeti - La Guardia Costiera della Spezia è intervenuta questa mattina per un delfino morto spiaggiatosi all'isola Palmaria. L’esemplare, già in stato di decomposizione, è stato recuperato nel corso della mattinata e, come da prassi, verrà trasferito all’Istituto cooprofilattico di Imperia per le analisi necessarie a ricostruire le cause della morte.Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e il personale del servizio veterinario Asl 5. Il delfino, della specie “tursiope” di circa 2,5 metri e 250 kg di peso circa, è stato prima trasferito via mare dall’isola al prospicente porto di Porto Venere, con l’ausilio di un gommone dei Vigili del Fuoco, dove poi è stato recuperato, sotto il coordinamento del personale dell’Ufficio Locale Marittimo di Porto Venere che ha eseguito i primi rilievi del caso in collaborazione con il personale

del locale servizio veterinario.



L’esemplare, è stato quindi trasferito presso il centro del ponente ligure per le analisi necessarie a ricostruire le cause del decesso. La Guardia Costiera, sotto la supervisione e il coordinamento del Reparto Ambientale Marino, costituito presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, svolge importanti funzioni a tutela dell’ambiente, tra cui anche la salvaguardia delle specie di flora e fauna marine, degli ecosistemi e dei cetacei. Le informazioni e le attività svolte a tutela delle specie marine protette, ad esempio, vengono inserite nel portale telematico “Oceam”, che permette così di monitorare, a livello nazionale, eventuali situazioni di criticità, pianificando mirati e tempestivi interventi. E’ pertanto molto importante che chiunque si imbatta in una situazione di potenziale pericolo di

inquinamento del mare o rinvenga un animale ferito, in difficoltà o spiaggiato, contatti immediatamente la Guardia Costiera al numero blu 1530.

08/05/2019 15:00:28