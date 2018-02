Golfo dei Poeti - Prenderà il via domani, sabato 3 febbraio, l'operazione 'salvacaprette' della Palmaria. Se ne occuperà l'Enpa, ente nazionale protezione animali. Sarà un lungo intervento che, come riferisce Ansa , vedrà gli ovini dell'isola prelevati, distribuiti nelle varie sezioni Enpa e poi dati in adozione a privati o fattorie didattiche. Con un punto fermo: nessun utilizzo alimentare. Sull'isola, secondo le stime, ci sarebbe un centinaio di caprette.

