Golfo dei Poeti - "La comunità portovenerese esprime la "vicinanza alle famiglie degli incursori e a questa realtà importante sul nostro territorio, con la quale collaboriamo per diverse attività". Sono le parole del primo cittadino di Porto Venere Matteo Cozzani, come riporta Ansa, che si è detto "molto colpito, l'intera comunità è ferita da questa triste notizia. Ci stringiamo in un abbraccio alle famiglie di questi ragazzi, molto giovani. Li aspettiamo presto a casa". Il sindaco conferma di aver portato solidarietà al raggruppamento attraverso il responsabile delle relazioni esterne. "C'è tanto sconforto" conclude Cozzani.

