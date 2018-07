Golfo dei Poeti - Stop alle attività di intrattenimento per un bar di San Terenzo per aver fatto spettacolo oltre il consentito: lo recita un 'ordinanza redatta dal Servizio Attività produttive del Comune di Lerici. I fatti risalgono allo scorso 18 luglio quando, come riportato dalla Polizia municipale, in luogo di un piccolo intrattenimento, verso le 23.30 c'era qualcosa di ben diverso. Dj alla consolle, quattro fari fari, grandi danze sotto la tenda e servizio di sicurezza con almeno quattro addetti di una ditta specializzata. C'erano “alcune centinaia di ragazzi e ragazze – si legge ancora - che sostavano sul suolo pubblico ivi compreso marciapiedi e sede stradale e che in parte ballavano nelle immediate adiacenze del locale”.



Del resto, come è scritto sempre nella relazione, un precedente report dei Carabinieri nonché alcune segnalazioni descrivevano le feste del locale più riconducibili “a una discoteca all'aperto che a un piccolo intrattenimento musicale”. Di qui lo stop agli intrattenimenti stessi, stop che – questo dice il Tulps – potrà durare fino a tre mesi. In caso di violazione del provvedimento, scatterà la cessazione dell'attività.

N.RE

25/07/2018 19:41:00