Golfo dei Poeti - 'Allarme squalo' oggi pomeriggio in Palmaria, tra le spiagge del Secco e Carlo Alberto. Più di un bagnante ha infatti notato due pinne dorsali viaggiare a pochi metri dalla spiaggia. Un po' di preoccupazione e fuggi fuggi dall'acqua. Salvandosi dalla minaccia squalo o forse, più semplicemente, evitando l'incontro con un tonno o una verdesca. Un po' di concitazione, ma non si è fatto male nessuno, tantomeno il misterioso pesce.

Questo sito utilizza cookie di profilazione, anche di terze parti, per fornirti servizi e pubblicità in linea con le tue preferenze. Se chiudi questo banner ne accetti l'utilizzo. Per maggiori informazioni su come modificare il consenso e le impostazioni dei browser supportati leggi l'informativa OK