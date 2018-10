Una targa a Daniela Bighi, l'infermiera torinese che ama Lerici

Golfo dei Poeti - in allegato l'immagine della consegna di una targa di riconoscimento da parte del Sindaco Paoletti a Daniela Bighi, infermiera del 118 di Torino da sempre innamorata di Lerici, dove viene a trascorrere il suo tempo libero dal 1973.

Da 5 anni Daniela svolge servizio di volontariato, per l'intero mese di agosto, alla Pubblica Assistenza di Lerici. "Lerici desidera ringraziare ufficialmente la generosità e la professionalità di Daniela - commenta il sindaco di Lerici Leonardo Paoletti -. Una targa è solo un piccolo riconoscimento in confronto al grande lavoro svolto in questi anni in favore della comunità lericina, ma vuole rappresentare il nostro pubblico ringraziamento nei suoi confronti e in quelli di tutti i volontari che ogni giorno mettono a disposizione il loro tempo e impegno per dare il proprio contributo alla nostra comunità".

02/10/2018 10:08:51