Golfo dei Poeti - Non solo un pratico passaggio pedonale in grado di collegare i due ventricoli di Lerici, ma anche un accurato viaggio nella storia. Questo sarà il tunnel tra le vie Cavour e Gerini, la cui inaugurazione – inizialmente prevista a marzo, poi slittata per alcune varianti – è ormai imminente. L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Leonardo Paoletti ha dato l'ok con precisa delibera di giunta al progetto di valorizzazione storico documentale del bene, che poi sarà necessario intitolare. Il totonomi è aperto da tempo. Al momento resta galleria-rifugio antiaereo 'La Padula', così come era stato battezzato al momento del sua allestimento ai tempi della Seconda guerra mondiale, quando dal cielo si staccavano le bombe degli Alleati.



In particolare, l'obbiettivo è realizzare un percorso che accompagni il visitatore all'interno del tunnel illustrandone le caratteristiche architettoniche nonché il periodo e le finalità costruttive, con particolare attenzione alla contestualizzazione nel più ampio panorama dell'edificazione di ricoveri antiaerei negli anni Quaranta. La pratica è stata affidata alla dott.ssa Fiorenza Pollina, responsabile del Servizio turismo cultura: spetterà alla funzionaria, coadiuvata da esperti in materia, concretizzare un progetto di ricerca finalizzato all'allestimento dell'itinerario storico documentale, che si dipanerà su pannelli illustrativi in lingua italiana e inglese.

22/07/2019 12:50:12