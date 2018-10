Golfo dei Poeti - Cinquanta euro per lo stazionamento delle canoe alla Marina di Tellaro dal 1° maggio al 31 ottobre di ogni anno. Questa la tariffa che ha deciso di introdurre l'amministrazione comunale di Lerici con una recente delibera. I natanti potranno trovare alloggio, si spiega nell'atto, “nello scanso sottostante l'oratorio In Selaa, posto sulla passeggiata a mare, e negli scansi del percorso pedonale che conduce alla scogliera del Gro”. Il tutto per un massimo di venti canoe per “evitare situazione di deposito incontrollato e di precaria igiene del suolo”. Le richieste per lo stazionamento potranno essere effettuate dal primo al 30 novembre di ogni anno.



