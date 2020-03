Golfo dei Poeti - Questa mattina la Giunta comunale di Porto Venere ha approvato la delibera che prevede la proroga dei termini dei versamenti delle somme dovute a titolo di COSAP e di Imposta sulla Pubblicità, esonerando inoltre i contribuenti che avessero già effettuato parte dei versamenti dal pagamento delle eventuali somme dovute a titolo di sanzione.

Le nuove scadenze sono state fissate alla data del 31/07/2020 mentre per importi annui superiori a 600,00 € le nuove scadenze sono state dilazionate in tre rate scadenti il 31/07/2020, il 30/09/2020 e il 30/11/2020.

“In questo momento drammatico abbiamo cercato di dare un piccolo segnale di vicinanza alle nostre attività – dichiara il Sindaco Matteo Cozzani – La stagione alle porte sarà sicuramente la più dura che il nostro paese abbia mai affrontato e come amministrazione cercheremo di mettere in campo tutte le azioni possibili per poter far ripartire il prima possibile il motore della nostra economia. A questa prima iniziativa – continua Cozzani – Seguiranno altre misure tra cui quella di posticipare le prime scadenze delle rate della TARI a fine Luglio sia per tutti i cittadini che per tutte le imprese del nostro territorio. Comunichiamo inoltre – conclude il Sindaco – che l’Amministrazione Comunale ha concordato con la Società Porto Venere Sviluppo Srl, gestore dei parcheggi pubblici del Comune, di prorogare la scadenza del rinnovo per pass auto residenti o lavoratori prevista per il 31 Marzo al 31 Maggio.”

Si ricorda che è possibile rinnovare on line tutti i tipi di pass auto del comune di Porto Venere collegandosi al sito internet https://portovenere.ditechmobility.com/

Redazione

12/03/2020 19:40:50