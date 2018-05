Golfo dei Poeti - Si è svolto, nei giorni scorsi, nelle acque antistanti la Venere Azzurra, nel comune di Lerici, il XXII Trofeo Nazionale Studentesco di Salvamento a Nuoto, Voga e Primo Soccorso al quale hanno partecipato vari Istituti Scolastici Superiori di II grado d’Italia. I Vigili del Fuoco del Comando hanno partecipato attivamente alla manifestazione con il personale specialista nautico del Distaccamento Portuale che, insieme ai mezzi della Capitaneria di Porto Guardia Costiera di La Spezia, hanno svolto l’esercitazione di abbandono nave, simulata nelle acque antistanti la località della Venere Azzurra. Inoltre personale Vigile del Fuoco qualificato, ha organizzato delle isole di formazione con aree a tema dove sono state eseguite attività dimostrative sull’impiego di attrezzature e tecniche in uso ai VV.F., nella fattispecie TAS (Topografia Applicata al Soccorso), lo strumento GPS (Global Position Sustem), radio geolocalizzabili (radio che contengono al loro interno una cellula GPS che permette loro di essere "viste" da dedicati software) e tecniche di ricerca per persone scomparse o disperse.

